Внесут изменения к закону о защите беспризорных детей

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство инициирует изменения к закону о принципах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Я очень надеюсь, что время действия такого закона будет недолгим, поскольку исчезнет такое явление. Однако сейчас для беспризорных нужно усилить защиту и внимание», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О принципах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей» адаптирован к европейским нормам, лучше защищает права этих людей, определяет комплекс услуг, которые будут предоставляться центрами для бездомных лиц и беспризорных детей.