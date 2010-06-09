Кому клубника строго противопоказана

Клубника - королева ягод. Но, как и у любого продукта,у клубники также есть свои противопоказания.

Итак:

1. Клубника является очень сильным аллергенном. И люди,у которых есть аллергия,должны либо запивать её кисломолочным продуктом,либо уменьшить её употребление в организм.

2. Противопоказана при сильном или повышенном выделении желудочного сока, аппендиците,печёночных либо желудочных коликах.

3. Особенно маленьким деткам и беременным женщинам нужно употреблять с большой осторожностью саму клубнику,напитки из неё и блюда с ней.

4. Людям страдающим гастритом,язвенной болезнью не следует кушать клубнику. Говорят мелкие косточки от клубники раздражают слизистую.