Кому клубника строго противопоказана
12:03, 09 июня 2010Страна
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Мощный аллерген
Клубника - королева ягод. Но, как и у любого продукта,у клубники также есть свои противопоказания.
Итак:
1. Клубника является очень сильным аллергенном. И люди,у которых есть аллергия,должны либо запивать её кисломолочным продуктом,либо уменьшить её употребление в организм.
2. Противопоказана при сильном или повышенном выделении желудочного сока, аппендиците,печёночных либо желудочных коликах.
3. Особенно маленьким деткам и беременным женщинам нужно употреблять с большой осторожностью саму клубнику,напитки из неё и блюда с ней.
4. Людям страдающим гастритом,язвенной болезнью не следует кушать клубнику. Говорят мелкие косточки от клубники раздражают слизистую.
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