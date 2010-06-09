Компьютерные клавиатуры в больницах - источник бактерий

Клавиатуры компьютеров в медицинских учреждениях, например, в месте регистрации пациентов, наиболее сильно загрязнены бактериями по сравнению с другими поверхностями. Это показало исследование, проведенное в больнице Генри Форда в Детройте /США/.

Клиницисты зафиксировали, что поверхность компьютерной клавиатуры, где, само собой, сотрудники больницы не имеют прямого контакта с пациентами, содержит наибольшее число бактериальных микроорганизмов. По словам специалистов, это доказывает всё ещё недостаточную личную гигиену медработников. Эксперты считают, что клиникам необходимо закупать специальные антибактериальные клавиатуры вместо стандартных или те, которые сделаны из силиконовой резины, которую можно часто мыть водой.

Учёные проанализировали все клавиши на наличие бактерий в 72 обычных клавиатурах в больнице. Было обнаружено, что от 14 до 32% клавиатур содержали на поверхности девять различных микробов. Клавиатура в офисе или дома является источником многочисленных колоний бактерий. Однако клавиатуры в больницах должны особенно тщательно дезинфицироваться во избежание риска распространения инфекций на пациентов, подчёркивают эпидемиологи. Исследователи рекомендуют использовать в клиниках и особенно отделениях неотложной помощи клавиатуры с силиконовой резиной на поверхности.

ami-tass.ru