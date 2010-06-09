В Польше вступил в силу закон о кастрации насильников и педофилов

В Польше вступил в силу принятый минувшей осенью закон, позволяющий кастрировать насильников и педофилов.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на Би-Би-Си, часть злоумышленников, виновных в сексуальных преступлениях, будет подвергаться химической кастрации после отбытия тюремного срока.

Суть химической кастрации заключается в том, что в организм мужчины вводится специальный препарат - модифицированная форма тестостерона (testosterone undecanoate), который блокирует действия мужского гормона, что приводит к полному подавлению сексуального влечения. Прежде чем вынести решение о химической кастрации подсудимого, суды должны будут принять во внимание мнение психиатров.

Закон о применении химической кастрации в отношении педофилов и насильников был предложен премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ в 2008 году после серии скандалов, связанных с педофилией и инцестом. Самым громким из них был случай 45-летнего насильника из города Седльца, который шесть лет держал дочь в заточении, регулярно подвергая ее надругательствам.