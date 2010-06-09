Диета на 2 дня

В это трудно поверить, но факт остаётся фактом. Похудеть за 2 дня до свидания или вечеринки очень просто. Вам потребуется набраться терпения, запастись некоторыми слабительными и вперёд! Главное не переборщить. За два дня минус 2 кг.

Перед сном: принять пару слабительных таблеток, можно выпить отвар сенны.

Следующие два дня питаться только кефиром (6–8 стаканов). Если вы не любите этот кисло-молочный продукт, предлагаем на выбор:

- 2 рисовых дня: 250 г риса без масла и соли, 2–3 помидора или 2–3 ложки подслащенного яблочного желе;

- 2 картофельных дня: питайтесь только картофелем, сваренным в мундире, без соли или же растолченным с небольшим количеством растительного масла. 5–6 штук в день вам не повредят и не очень надоедят;

- 2 овощных дня: ежедневно съедайте полтора килограмма сырых овощей (или тушеных без масла).

И запомните: это только 2 дня и не чаще, чем через неделю. Причем эта диета противопоказана людям с больными почками и печенью.

mydiet.com.ua