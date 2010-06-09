Физические упражнения для бёдер избавят от боли в коленях

Выполнение укрепляющих упражнений для бёдер по два раза в неделю в течение шести недель очень эффективно для уменьшения и даже избавления от боли в коленах. К такому заключению пришли американские физиотерапевты Purdue University и Университета Индианы, проверив действие физических упражнений на бёдрах среди бегунов с болевыми симптомами и травмами ног различной степени.

Как правило, болевые ощущения возникают после перенапряжения или травмы, когда тазобедренная кость трётся о заднюю область коленной чашечки. Вначале профессиональные спортсмены не замечают симптомов боли, но с каждой тренировкой она становится всё острее и, в конечном счете, может всерьёз ухудшить физическую форму. Как объясняют ортопеды, при таком состоянии хрящи в буквальном смысле изнашиваются, напоминая последствия остеоартрита.

В ходе эксперимента пациенты выполняли физические упражнения для работы бёдер по два раза в неделю в течение 30-45 минут, приседая на одной ноге и занимаясь с эспандером. Все разработанные упражнения можно выполнять в домашних условиях. Укрепление тазобедренных суставов позволило существенно снизить боль и в некоторых случаях полностью избавить бегунов от болевых ощущений в коленах.

ami-tass.ru