ТОП-10 самых грязных городов Украины

Госкомстат обнародовал информацию о количестве атмосферных выбросов в городах Украины от стационарных источников загрязнения. Среди них – по четыре города Днепропетровской и Донецкой области.

Рейтинг самых грязных городов Украины возглавил Кривой Рог (Днепропетровская область). В нем в 2009 году было 321,6 тыс. тонн выбросов вредных веществ, хотя в 2008 г. выбросов было почти 450 тыс. т.

Второе место занял г. Мариуполь (Донецкая область), в котором находится такие металлургические гиганты, как ММК им. Ильича и "Азовсталь". В 2009 г. в Мариуполе экологию подпортили 284 тыс. тонн вредных веществ, что почти на 80 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году.

Замыкает тройку лидеров экологически грязных городов Бурштин (Ивано-Франковская область), который в 2009 г. выбросил 191 тыс. тонн вредных веществ (в 2008 г. – 218,3 тыс. т).

На четвертом месте Луганск. В этом городе в прошлом году было выброшено в воздух 150,4 тыс. тонн вредных веществ. В 2008 г. выбросов было всего лишь на 25 тыс. тонн больше.

На пятом месте – Зеленодольск (Днепропетровская обл.), в котором находится Криворожская ТЭС. Там в прошлом году в атмосферу было выкинуто 133,6 тыс. т (в 2008 г. – 146 тыс. т).

Курахово из Донецкой области разместилось на шестом месте в рейтинге – выбросы в атмосферу в 2009 г. тут составили 122 тыс. тонн (в 2008 г. – 133 тыс. т).

На седьмом месте – Дебальцево (Донецкая обл.), в котором выбросы за кризисный год даже выросли. В атмосферу этого города в прошлом году было выброшено 119,2 тыс. тонн. В прошлом году этот город занимал восьмое место (в нем было 115 тыс. т выбросов).

Далее следует Днепродзержинск (Днепропетровская обл.) с 110,8 тыс. т выбросов. В 2008 году в атмосферу этого города было выброшено на 500 тонн вредных веществ меньше.

На девятом месте – Днепропетровск. Выбросы в воздух в этом областном центре в прошлом году составили 105,6 тыс. тонн (в 2008 г. – 120,3 тыс. т).

Замыкает рейтинг ТОП-10 экологически грязных городов Новый Свет (скорее всего, речь идет о городе в Донецкой области. – "ДЕЛО"). В его атмосферу в прошлом году было выброшено почти 105 тыс. тонн вредных веществ (в 2008 г. – 98 тыс. т).

Как сообщает Госкомстат, в прошлом году предприятия Украины направили 512,7 млн. гривен на охрану атмосферного воздуха и климата. Благодаря этому удалось уменьшить выбросы в атмосферу 32,2 тыс. тонн вредных веществ.

Одними из крупнейших загрязнителей воздуха называют автомобили. Выбросы автомобильного транспорта в атмосферу составили 2,3 млн. тонн вредных веществ.

delo.ua