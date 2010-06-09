Избыток кальция провоцирует молочно-щелочной синдром

Специалисты Университета Пенсильвании утверждают, что биологически активные добавки (БАД), содержащие кальций, могут оказать неблагоприятное воздействие на здоровье.

Чрезмерное употребление таких добавок способно вызвать у пациента развитие молочно-щелочного синдрома.

Данный синдром возник в начале 1900-х годов, когда люди употребляли большое количество молочных продуктов в сочетании с кальцийсодержащими антацидами, использовавшимися в качестве лекарства от язв. После широкого распространения витаминных добавок процент распространения синдрома увеличился. Многие пациенты с синдромом в настоящее время нуждаются в госпитализации.

Авторы исследования Стэнли Гольдфарб и Эми Пател даже рекомендуют переименовать синдром из молочно-щелочного в кальциево-щелочной, поскольку, как они отмечают, сегодня он уже больше связан с кальцием, чем с молоком. Они также предлагают в качестве превентивных мер ограничить потребление кальция пределами 1,2 - 1,5 грамм в сутки.

focus.ua