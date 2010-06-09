Проверят управление и финансирование медицины Киева

При Министерстве здравоохранения Украины создана комиссия для проведения проверки системы управления и финансирования сферы здравоохранения Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО подписал поручение, целью которого является проведение комплексной проверки системы управления и финансирования сферы здравоохранения Киева.

По приказу министра здравоохранения Украины Зиновия МЫТНИКА создана комиссия для проведения вышеуказанной проверки, которую возглавил первый заместитель министра Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ. Заместителем председателя комиссии стал заместитель министра Валерий БИДНЫЙ. Также в состав комиссии вошли директор департамента экономики, финансов и бухгалтерской отчетности Минздрава Олег ЛЕВИЦКИЙ; и.о. директора департамента развития медицинской помощи Николай ХОБЗЕЙ, начальник контрольно-ревизионного отдела Станислав ТРУТ и другие.

З.МЫТНИК обязал комиссию провести проверку и, при необходимости, привлечь в состав комиссии соответствующих специалистов, представителей других ведомств и министерств.

В частности, начальнику Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА Людмиле КАЧУРОВОЙ поручено обеспечить условия для работы комиссии.

Контроль за выполнением приказа министр здравоохранения оставил за собой.