В Тернополе открылся ІІ международный конкурс медиков

Сегодня в Тернополе начнется ІІ международный медицинский конкурс скорой и экстренной помощи.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы городского совета Олег УДИЧ, в соревнованиях примут участие работники скорой со всех областей Украины, а также две бригады из Польши и три из Литвы.

Конкурс проводится для обмена опытом, а также дает возможность представителям команд испытать себя в экстремальных ситуациях. Во время соревнований они демонстрируют свои навыки по оперативному спасению. За ловкостью и умением медбригад и оперативностью следит жюри, которое и определит лучших.

Наиболее зрелищным организаторы обещают завтрашнее задание «Ошибка пилота», во время которого в аэропорту бригады-конкурсанты скорой помощи будут спасать «пострадавших» вследствие «падения» вертолета с 30 пассажирами при опасности взрыва и возникновения пожара.