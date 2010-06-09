Две фармкомпании в Украине заявили о рейдерском захвате

Две крупные фармацевтические компании - ООО "Синбиас Фарма" и ООО "Онко Дженерикс", - работающие на украинском рынке в сегменте производства противоопухолевых препаратов, подверглись рейдерским атакам

При этом попытка захвата их собственности была произведена с участием фирм, капитал которых зарегистрирован в оффшорных зонах.

Как сообщил Николай Маленко - адвокат, отстаивающий в суде интересы обеих фармацевтических компаний, рейдерский захват проводился по "весьма утонченной схеме". Рейдеры готовили фальшивую доверенность на представление корпоративных прав, сами обращались в суд, сами оспаривали законность своих претензий, сами же проигрывали судебные процессы. При этом, несмотря на "оффшорное" происхождение компаний-рейдеров, их главными владельцами являются граждане Украины - Александра Забудкина и Александр Богатырев, отметил Маленко.

"Это делалось с единственной целью, - чтобы дойти до суда последней инстанции, решения которого оспариванию не подлежат", подчеркнул адвокат. По его словам, "отчасти рейдерам это удалось: дело рассматривает Высший хозяйственный суд Украины".

Между тем, ответчики (ООО "Синбиас Фарма" и ООО "Онко Дженерикс") отмечают целый ряд нарушений в производстве дела. Так, согласно нормам Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в случае участия в процессе представителя иностранного государства суду вменяется "вручить документы, получить доказательства, провести отдельные процессуальные действия на территории этого государства". Обе фармацевтические фирмы как раз и находятся в управлении иностранной "Инмодал Компании Лтд", но ни вручение документов, ни процессуальные действия проведены согласно ХПКУ не были.

ООО "Синбиас Фарма" производит, в частности, противоопухлевые субстанции, в частности, противораковые препараты. ООО "Онко Дженерикс" заканчивает проект по производству и поставке противоопухлевых препаратов, в частности, выпущенных ООО "Синбиас Фарма". Рейдерский захват начался после появления информации о намерениях построить завод по производству фармацевтической продукции, аналогов которому нет ни в Украине, ни в странах СНГ.

delo.ua