Фонд Ахметова «Развитие Украины» завершил проект «Согрей любовью ребенка»

8 июня 2010 г., Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» завершил реализацию проекта «Согрей любовью ребенка», обеспечив 44 многодетных семьи из Донецкой, Луганской, Закарпатской областей и АР Крым благоустроенным жильем.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте внешних связей фонда. Согласно сообщению, каждая из семей, которая получила благоустроенное жилье, воспитывает десять и более несовершеннолетних детей.

Для 26 семей Фонд Р.АХМЕТОВА приобрел новые дома, для двух семей - дома были построены Фондом по специально разработанному проекту, учитывающему все потребности многодетной семьи, отметили в департаменте.

Также в рамках проекта фонд выделил деньги на достройку и капитальный ремонт существующего жилья для 16 семей. Улучшение жилищных условий многодетных семей осуществлялось фондом в рамках совместного проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка».

Всего на реализацию проекта Фонд направил 19,5 млн. грн.

По словам руководитель проекта Дарьи КАСЬЯНОВОЙ, «не смотря на благородную цель проекта – обеспечить многодетные семьи комфортабельным жильем, реализация проекта шла сложно». Она поблагодарила всех, кто оказывал помощь. «Мы благодарны всем нашим партнерам, которые оказывали нам всяческое содействие и помощь в реализации проекта «Согрей любовью ребенка»: начальникам управлений по делам семьи и молодежи, мэрам городов, городским головам и губернаторам Донецкой, Закарпатской, Луганской областей и АР Крым, а также семьям, которые ждали и верили», - сказала Д.КАСЬЯНОВА.

Справка УНИАН. Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент фонда – Р.АХМЕТОВ.