Клубника побеждает стресс

По данным ученых, употребление клубники повышает настроение и способствует бодрости. Чтобы снять стресс, утверждают специалисты, достаточно съесть 150 граммов этих ягод.

Клубника нейтрализует негативные эмоции благодаря содержанию около 50 ароматических веществ.

Этой ягоде приписывают многие полезные свойства, в частности, считается, что она очищает кровь, укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ, помогает работе сердечно-сосудистой системы, а также борется с заболеваниями печени, почек и даже раком, сообщает vrach.tv.

Кроме того, клубника является хорошим помощником в лечении простуды и гриппа, а также может снять зубную, головную боль и воспаление носоглотки. Этот плод полезен для диабетиков, поскольку он может замедлять процесс усвоения углеводов, соответственно, снижать вес, отмечают специалисты.

podrobnosti.ua