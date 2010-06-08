Полтавщина: на оздоровление детей выделят 40 млн. грн.

В Полтавской области на организацию и проведение летней оздоровительной кампании детей планируют привлечь 40 млн. 176,7 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшнем аппаратном совещании в Полтавской облгосадминистрации сообщила начальник отдела по делам семьи и молодежи ОГА Наталья ШКОДЕНКО.

По ее словам, за эти средства отдохнут около 76 тыс. детей школьного возраста.

«В целом, проблем с детскими загородными учреждениями в области не возникает. Их должны принять до 18 июня - за 3-5 дней до начала работы учреждений. Оздоровительная смена продлится 21 день. Средняя стоимость путевки - 1 тыс. 512 грн. - 2 тыс. 100 грн. Около 40% от названной суммы тратиться на питание (30-38 грн. в сутки)», - сообщила Н.ШКОДЕНКО.

Она также сказала, что на должностях вожатых будут работать 170 учеников Кременчугского педагогического училища им. А. С. Макаренко и 600 студентов Полтавского государственного педагогического университета им. В. Г. Короленко.

Также при учреждениях образования будет работать 804 лагеря с дневным пребыванием, 155 лагерей труда и отдыха, 17 палаточных городков, в которых планируется оздоровить 40 тыс. 175 детей (29,05% от общего количества детей школьного возраста).

Кроме того, для детей организуют походы, экскурсии и экспедиции. Ожидается, что к таким мерам привлекут более 80 тыс. учеников.