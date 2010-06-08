Одесчина: в больнице умерла пассажирка микроавтобуса

Одна из пассажирок белорусского микроавтобуса Mercedes, получившая 7 июня тяжелые травмы в автоаварии на 396-м километре трассы Одесса-Киев, сегодня умерла в районной больнице в пгт. Ивановка Одесской области.

Об этом УНИАН сообщил главврач райбольницы Леонид КОЛЕСНИКОВ.

«В очень тяжелом состоянии были госпитализированы двое пассажиров. Кроме упомянутой пациентки, которой пришлось сделать трепанацию черепа, получил тяжелую травму еще один житель Барановичского района Брестской области. К счастью, после дренирования правой плевральной полости, состояние второго пациента стабилизировалось - вскоре он сможет покинуть больницу», - отметил Л.КОЛЕСНИКОВ.

Излечение семи пациентов, в том числе травмированного водителя микроавтобуса, держит под контролем консульская служба Посольства Беларуси в Украине.

В Одесском областном управлении ГАИ причиной ДТП считают «превышение скорости и несоблюдение дистанции» водителем микроавтобуса, столкнувшегося ночью с грузовиком «КамАЗ» с полуприцепом.

Как сообщал УНИАН, ночью 7 июня на 396-м километре магистрали Одесса-Киев белорусский микроавтобус Mercedes, двигаясь на большой скорости, столкнулся с «КамАЗом», вследствие чего один пассажир микроавтобуса погиб, еще семь человек были травмированы.