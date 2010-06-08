Рентген зубов может вызвать рак

Неоднократная рентгенограмма зубов может быть связана с увеличением риска развития рака щитовидной железы, увеличивает вероятность возникновения опухолей в мозге и слюнной железе. Причем степень опасности растет вместе с количеством сеансов рентгена.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного сотрудниками Медицинской школы Брайтона и Сассекса (Великобритания), сообщает Компьюлента.

До сих пор считалось, что при рентгенограмме зубов дозы радиации, получаемые пациентом, очень малы, поэтому процедура абсолютно безопасна. Открытие ставит под сомнение это утверждение и свидетельствует о том, что рентгенограмму можно назначать только в случае клинической необходимости, а не как часть стандартной диагностической проверки.

Щитовидная железа, располагающаяся на шее, очень чувствительна к ионизирующему излучению, особенно у детей. Однако стоматологическая рентгенология этот фактор риска, к сожалению, не рассматривает.

Ежегодно в одной только Великобритании диагностируется около 1 900 новых случаев заболевания раком щитовидной железы. С 1975 по 2006 год количество заболевших более чем удвоилось.

focus.ua