В Лос-Анджелесе запретили продавать марихуану для лечения

Власти города Лос-Анджелес прекратили легальное распространение марихуаны в лечебных целях, которое было разрешено в штате Калифорния в 1996 году. Согласно новому закону, который был принят городским советом в январе и вошёл в силу в понедельник, владельцы обязаны закрыть большинство - 439 так называемых медицинских пунктов продажи.

Некоторым таким предприятиям разрешено продолжать распространять лёгкий наркотик пациентам по рецепту лечащего врача, но только на расстоянии не менее 300 метров от школ, парков и других многолюдных мест, передаёт ИТАР-ТАСС.

Надзор за исполнением закона поручено осуществлять генеральной прокуратуре мегаполиса. "Мы стараемся навести порядок в прежней ситуации хаоса. Останется только ограниченное количество медицинских учреждений по распространению марихуаны, которые расположены на удалении от общественных мест и не причиняют неудобства населению", - пояснила заместитель генпрокурора Эша Гринберг.

В 1996 году штат Калифорния первым в США легализовал в законодательном порядке распространение и использование марихуаны в лечебных целях. В 2003 году в штате было разрешено в индивидуальном порядке выращивать на дому индийскую коноплю и продавать получаемый из неё лёгкий наркотик пациентам с рецептом врача на руках.

С тех пор только в Лос-Анджелесе и его пригородах открылось около тысячи пунктов продажи марихуаны. Со временем их существование стало вызывать активное недовольство жителей города. Они жалуются в полицию на то, что пункты продажи, по сути, превратились в рассадник наркомании, отоваривая не только нуждающихся пациентов, но и "любителей травки" с липовыми рецептами.

Городской совет учёл жалобы населения и запретил распространение марихуаны в лечебных целях. Исключение сделано только для 135 пунктов продажи, число которых со временем решено довести только до 70.

Тем временем наркологи в США обрисовали "один день из жизни подростков". В среднем за день около 508 тысяч американских подростков в возрасте от 12 до 17 лет употребляют алкоголь, примерно 641 тысяча - наркотики (в т.ч. примерно 16 тысяч человек - кокаин и около 2 тыс 800 человек - героин), более 1 млн молодых людей курят. Такие данные собрало и обнародовало профильное управление минсоцздрава США, занимающееся химическими зависимостями и психическим здоровьем населения.

newsru.ua