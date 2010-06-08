Когда СЭС наведет порядок на рынках?

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ обратился к главному санитарному врачу страны Геннадию РОЖКОВУ с просьбой обеспечить надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние на рынках Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

Согласно сообщению, в адрес комитета от предпринимателей поступает большое количество жалоб на ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния на рынках Украины. «Предприниматели указывают на случаи грубого нарушения санитарных норм. На отдельных рынках не созданы надлежащие условия для торговли, у реализаторов нет санитарной одежды и дезинфицирующих средств, не хватает инвентаря для уборки, отсутствуют или содержатся в неудовлетворительном состоянии помещения общественного пользования и т.д.», – сказано в сообщении пресс-службы комитета.