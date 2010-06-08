Ученые доказали, что Моцарта слушать вредно

13:02, 08 июня 2010
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Музыка не развивает интеллект?

Ученые из Венского университета опровергли мнение о том, что регулярное прослушивание произведений Моцарта маленькими детьми, способствует улучшенному развитию их умственных способностей.

Как сообщил автор исследования Якоб Пичник, который за три года  протестировал более 3 тысяч одаренных подростков, после того как в 1993 году в Австрии появилась информация о том, что прослушивание Моцарта улучшает способности к пространственному ориентированию, продажи компакт-дисков с записями Моцарта возросли в десятки раз.

"Родители чуть ли не насильно заставляли детей слушать Волшебную флейту и другие произведения. Однако, я вынужден разочаровать ретивых родителей: никакой связи между развитием интеллекта и музыкой не существует", - заявил исследователь.

rynok.biz

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