Деревья - врачи и доноры энергии

Астрология говорит, что у каждого есть свое дерево - покровитель. Методика общения с деревьями достаточно проста. Необходимо поприветствовать свое дерево, попросить мысленно помощь, сказать, что вы хотите пополнить свой энергетический запас. Подойти к дереву, при этом женщина прислоняется к дереву спиной, а мужчина как бы обнимает его, положив руки на ствол дерева, после чего следует расслабиться. Через 20-30 секунд необходимо сосредоточить внимание на кистях рук, представить, как энергия из дерева через ладони переходит в ваше тело. Для достижения положительного эффекта решающим является правильный внутренний настрой. Главное, надо быть ИСКРЕННИМ. После общения с деревом обязательно его поблагодарите за оказанную помощь, этим вы отсекаете поток энергии.

Астрологический год начинает знак Овен. Дерево Овна - сосна. Лучше выбирать одиночно стоящее дерево с хорошо развитой кроной. В сосновом бору энергия сосен бывает искажена в результате борьбы за выживание. Полезны для Овна прогулки по ельнику. Воздух среди елей стерилен, а выделяемые деревьями эфирные масла и фитонциды действуют оздоровляюще. У ели есть особенность: она не любит слабых бесхарактерных людей. Слабый человек не может принять запас энергии и ощущает подавленность.

Из трав можно рекомендовать настои шиповника, боярышника, мяты. Оздоровительные чаи из трав: крапива, первоцвет, листья шиповника, цветки боярышника и подорожника в любых сочетаниях.

Тельцу, особенно женщине, рекомендуется общение с акацией. Дерево улучшает настроение, придает бодрость. Акация полезна и как лекарственное растение. Важное место в жизни Тельца занимает дуб - мощный источник животворящей силы. Но, пожалуй, самое ценное дерево Тельца - рябина. Это дерево - символ и гарантия счастья и мира в семье. Поэтому в старину старались посадить рябину возле дома. Цветет рябина в мае. В этот период она излучает мощный поток энергии. Высокое содержание витаминов и других ценных веществ, содержащихся в ягодах, делает рябину прекрасным общеукрепляющим средством при внутреннем применении.

Из трав можно рекомендовать настой мяты полевой, мяты перечной, настой корня валерианы, мелисы, полезны мать-и-мачеха, пижма, чистотел, а так же настой плодов боярышника.

Подпитывающим источником энергии Близнецов является груша. Наиболее интенсивное излучение энергии при цветении. Общаясь с грушей, можно лечить себя. Следующее дерево - акация. В народной медицине цветки и листья акации белой используются как отхаркивающее, противовоспалительное и мочегонное средство.

Из трав полезны настой корня алтея, корня валерианы. Лечебный чай из трав мать-и-мачехи, душицы, цикория, морковный чай.

Для людей, родившихся под знаком Рака основным энергетическим источником является ива. Произрастает свыше 100 видов ив. У православных христиан священной является верба. Вербное воскресение предшествует Пасхе. Этот праздник связан с въездом Иисуса Христа в Иерусалим. В этот день в доме Рака непременно должен стоять букетик цветущих веток вербы. Полезно общение Рака с ольхой и липой. Из трав рекомендуется: настой корней лопуха, настой семян петрушки, иван-чай.

Энергетическим источником для находящихся под знаком Льва является дуб. Подзаряжаться энергией дуба - значит обретать духовные и физические силы.

Из трав рекомендуются настои цветков календулы, настой плодов и цветков боярышника, а также настой травы зверобоя, ромашки аптечной.

Энергетическим источником Девы является яблоня. Дерево противоречивое и до конца не разгаданное. Яблоня любит, когда за ней ухаживают. Наиболее щедро одаривает Деву во время цветения и в пору созревания плодов. Положительно на биополе Девы влияет ольха, дуб и орешник. Из трав полезна омела белая, настой семян тмина, укропа, петрушки.

Энергетическим источником Весов является береза. Биополе березы сильнее биополя хвойных. Дружественными Весам являются дуб, орешник, рябина.Из трав можно использовать настой кукурузных рылец, корневища пырея, настой цветков клевера, лист брусники, мяту.

Скорпиону покровительствует сосна - дерево, излучающее поток энергии. В сосновом лесу всегда сухо, уютно, но подзаряжаться следует от одиночного дерева. В народе есть наблюдение, что сосна, как церковный крест, принимает энергию свыше и потому в грозу предпочтительнее укрываться под березой. Также рябина благоприятна для Скорпиона. Настой и отвар плодов рябины рекомендуют при опухолях любой локализации. Из трав полезны сок алоэ с медом, сок из свежей тыквы, сок из свежих клубней картофеля. Оздоровительный чай из ягод шиповника, чай с боярышником, облепиховый чай.

Деревом-покровителем Стрельца является береза. Береза готова прийти на помощь Стрельцу-другу в исцелении, но помните, что береза обидчива и может замкнуться и не ответить на ваш призыв. Другим подпитывающим источником энергии могут быть сосна, дуб, каштан.

Из трав полезны настой из травы цикория, настой из цветков бузины, чай из листьев смородины и мяты.

Для Козерога источником энергии является ель. Ель уважает солидных, серьезных людей. Именным деревом Козерога можно назвать облепиху. Это растение является чемпионом по содержанию биологически активных веществ.Из трав полезны настой листьев брусники, настой цветков бузины, оздоровительный чай из облепихи и листьев смородины.

Энергетическим источником Водолея считается сосна. Растительные силы сосны проявляются и при применении лекарственных препаратов, приготовленных из хвои, зеленых шишек, почек и сосновой пыльцы. Активным энергетическим источником Водолея является каштан.

Из трав рекомендуется настои травы спорыша, тысячелистника. Полезен оздоровительный чай из шиповника, рябины и облепихи.

Наиболее активным энергетическим источником для родившихся под знаком Рыб является береза. Береза - символ света, сияния, чистоты и женственности. Вторым регулятором энергии Рыб, способным пополнять или сокращать биополе человека, является осина. При мигрени, ревматизме, артритах осиновая плашка, приложенная к больному месту, через 15-20 минут снимает боль и отек.

Из трав полезен настой цветков календулы, отвар корня лопуха. Оздоровительный чай из листа смородины и сосновой хвои, а также морковный чай.

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