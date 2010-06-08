Жены частных предпринимателей смогут теперь уйти в декрет

Совет министров по вопросам занятости, социальной политики, здравоохранения и защиты прав потребителей ЕС одобрил предоставление 14-недельного отпуска для рождения ребенка женам частных предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая Директива была одобрена 7 июня на заседании Совета в Люксембурге.

Оплачиваемый отпуск для рождения ребенка сроком, по меньшей мере, на 14 недель должен предоставляться женам и партнерам самозанятых лиц. При этом, страны-члены ЕС должны самостоятельно решать, должны ли жены и партнеры самозанятых лиц обязательно платить взносы в фонды социального страхования, которые покрывают расходы в том числе на отпуск по уходу за ребенком, на лечение, инвалидность и пенсии, или они могут платить эти взносы на добровольной основе.

В документе отмечается, что жены и партнеры самозанятых лиц достаточно часто помогают своим мужьям или партнерам в работе, особенно при ведении фермерского хозяйства, в маленьких компаниях и тому подобное. При этом, достаточно часто, жены самозанятых лиц не считаются наемными работниками.

В документе также отмечается, что жены и партнеры самозанятых лиц на протяжении отпуска по рождению ребенка должны получать достаточную сумму финансовой помощи, на уровне не меньше уровня помощи другим женщинам, которые работают по найму.

Директива также предусматривает, что страны-члены ЕС могут самостоятельно определять, будет такой отпуск обязательным или добровольным.

Страны-члены ЕС должны ввести положения Директивы в национальные законодательства в течение двух лет.

Как сообщал УНИАН, Европарламент поддержал проект Директивы на заседании 18 мая.