Украина запретила ввоз жвачных животных и птицы

Ветеринарная служба Украины запретила ввоз в Украину жвачных животных, сырья и продукции из них из Китайской Народной Республики, в связи с регистрацией заболевания чумой мелкого рогатого скота, а также из Катара из-за вспышки блутанга

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины

Запрещен также ввоз в Украину птицы, сырья и продукции из нее из Лаосской Народно-Демократической Республики, из-за вспышки высокопатогенного гриппа на территории республики.