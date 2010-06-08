Персик и слива обладают противоопухолевыми свойствами

Клетки рака груди даже самого агрессивного типа умирают после лечения экстрактами из персиков и слив, показали лабораторные испытания на крысах, проведенное в Техасском университете /США/. По словам онкологов, два фенольных соединения в фруктах ответственны за спасение организма от раковых клеток.

Первоначально специалисты изучали антиоксиданты и фитонутриенты в сливах и определили, что их действие сильнее антиоксидантных свойств черники. Затем учёные извлекли экстракты не только из слив, но и из персиков и идентифицировали в плодах противоопухолевое действие. Оказалось, что два конкретных фенольных компонента - хлорогеновая и неохлорогеновая кислоты - успешно противостояли зловредным клеткам опухоли, не затрагивая нормальные клетки. Эти два соединения встречаются и в других плодах, но косточковые фрукты, такие, как сливы и персики, содержат особенно высокие концентрации, говорят американские клиницисты.

ami-tass.ru