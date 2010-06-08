В Киеве родила 50-летняя женщина

В Киеве родила пятидесятилетняя женщина. Счастливому папе - 62 года. Супруги годами мечтали о ребёнке, так и не найдя медицинскую причину бесплодия, наконец обратились к современным репродуктивным технологиям.

Роды в таком возрасте - редкость, а первые роды и подавно. А здесь долгожданный ребёнок попросился на мир на полторы недели раньше, чем планировалось.

Но всё закончилось хорошо, и уже через 6 часов Светлане - молодой маме - позволили самой присматривать за дочкой. Девочка хрупкая - ростом 45 сантиметров, весит 2 килограмма 500 граммов.

О ребёнке Светлана с мужем мечтали едва не 30 лет. Врачи годами искали причину бездетности. Когда супруги поняли, что ответа нет, а время проходит, решились на искусственное оплодотворение. Беременность держали в секрете даже от родственников.

Светлана уже задумалась о том, когда выйдет на работу. Говорит, сидеть дома - не для неё. В понедельник активную мамочку выписали из роддома. Задание на ближайшие дни - наладить грудное кормление и выбрать дочке имя.

Как известно, в мире количество женщин, которые рожают после сорока и пятидесяти, за последние 5 лет выросло вдвое. Самая старшая же роженица на планете, индианка Раджо Дэви, родила ребёнка в 70 лет.

rus.newsru.ua