Весна закончилась, а ты вдруг чувствуешь любовное томление, сексуальное желание? Не волнуйся, с тобой все в порядке. Но опасность нежелательной беременности существенно возрастает! И вероятность желательной тоже!

Июнь, по мнению британских ученых - это самый сексуальный месяц года. Теплые денечки, вызывающая одежда, звездные ночи и масса возможностей для занятий любвью на свежем воздухе - все это приводит к тому, что именно в июне население особенно сексуально активно.

Именно в июне, по мнению ученых, у женщин максимально увеличивается шанс зачать ребенка. Женщины изначально биологически запрограммированы на то, чтобы зачинать детей в июне. Зачатие в июне означает роды весной, что раньше обеспечивало ребенку максимальные шансы на выживание.

"Существуют биологические императивы, которые способствуют размножению именно летом", - сообщил один из участников исследования - акушер-гинеколог Саймон Вуд.

Исследование Вуда, в частности, показало, что у женщин, проходящих лечение от бесплодия, в июне шансы забеременеть увеличиваются на 25%.

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