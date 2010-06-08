Какая рыба самая опасная для здоровья

Ни для кого не является секретом тот факт, что рыба отличается своей малой калорийностью и хорошей усвояемостью организмом, она богата белками и незаменимыми жирными кислотами, витаминами и прочими полезными микроэлементами, в том числе, кальцием и фосфором.

Но, к сожалению, одновременно с этим присутствует и некоторая опасность при употреблении морепродуктов, а потому мы попробуем разобраться с вопросом о том, как выбрать «правильную» рыбу и другие дары морей и рек.

Первой опасностью, которая нам может угрожать, является ртуть, которую можно обнаружить в большинстве морепродуктов, а в некоторых их видах такого вредного химического элемента может быть с избытком.

В особой группе риска по содержанию данного металла находится рыба крупных размеров.

Нет, не стоит пугаться, так как большому числу представителей взрослого населения опасаться особо нечего, так как ртуть, поступающая в организм в том количестве, которое мы получаем с пищей, не представляет особой опасности.

А вот что касается беременных женщин и маленьких детей, тут уже следует подумать перед тем, как «приналечь» на салат с тунцом, на филе палтуса или же океаническую сельдь.

Дело в том, что будущая мать в этом случае может «поделиться» столь сомнительным «лакомством», которое представляет собой ртуть, с плодом, да и материнское молоко может содержать в себе какое-то количество этого опасного металла.

А это может оказать негативное влияние на развивающийся мозг, что, в конечном итоге, приведет к проблемам в дальнейшем развитии крохи.

Конечно, большинство мам, которые во время беременности ели рыбу в достаточных количествах имеют вполне здоровых и прекрасно развивающихся деток, но все же риск не всегда является делом оправданным.

Подводя итог сказанному, следует сказать, что то количество ртути, которое может "заполучить" ваш организм, напрямую зависит от того, какие сорта рыбы вы предпочтете, частоты ее употребления и величины порции.

Старайтесь выбирать рыбу, в которой содержание этого вредоносного металла максимально низкое и употребляйте блюда из нее небольшими порциями, старайтесь включать в свой рацион разнообразные морепродукты, а не один определенный их вид.

Еще одну опасность представляет собой жир, хотя не так давно рыбий жир давали в дошкольных образовательных учреждениях всем без исключения деткам.

Однако, присутствует опасность того, что взрослые люди, которые принадлежат к числу поклонников семги, лосося, сельди, скумбрии, могут столкнуться с определенными проблемами.

Ведь перечисленные сорта рыбы отличаются высоким содержанием жира, но, хоть жирные кислоты Омега-3 полезны для нашей сердечно-сосудистой системы, с ними следует быть осторожнее тем, кто страдает недугами ЖКТ, в том числе, заболеваниями печени, поджелудочной железы, желчного пузыря.

Таким людям следует соблюдать осторожность при включении в свой рацион таких даров моря.

Рыба подразделяется на три вида по своей жирности:

Тощая, содержащая до 4% жира, к этому виду можно отнести треску, хек, речного окуня, судака, щуку, минтай, камбалу, путассу, ледяную рыбу.

Второй вид, к которому относится рыба средней жирности, то есть жир в ней составляет от 4 до 8% , включает в себя морского окуня, ставриду, горбушу, зубатку, карпа, нежирную сельдь.

А вот что касается третьего вида рыбы, то ее жирность составляет более 8%, и к этому числу можно отнести жирную сельдь, скумбрию, лосось, осетровые породу, палтус, миноги, угри.

Еще одну опасность представляют паразиты, которые водятся в этом ценном продукте, именно по этой причине он должен в обязательном порядке подвергаться термической обработке, так как в противном случае не исключен факт развития тяжелой глистной инвазии.

В нашей стране чаще всего приходится сталкиваться с описторхозом, который поражает желчные протоки, желчный пузырь и протоки поджелудочной железы.

Это заболевание отличается длительностью течения, частыми обострениями и способствует раку печени и поджелудочной.

В случае своевременного обращения к врачу-инфекционисту вероятность эффективности проводимого лечения будет достаточно высока.

И все же, от употребления вяленой или сырой рыбы, в том числе и воблы, все же лучше отказаться.

Тем более, наверняка, вам не известен факт того, в каком водоеме она была выловлена и прошла ли она надлежащий санитарный контроль.

Наибольшую опасность представляет речная рыба семейства карповых, а это язь, плотва, красноперка, карп и т.п.

Порция рыбы для взрослого человека составляет около 150-200 граммов, а для ребенка – не более 90 граммов.

Для того, чтобы рассчитать примерный вес порции, следует руководствоваться примерной таблицей:

Стейк рыбы размером и толщиной, напоминающий карточную колоду, весит примерно 120 граммов, а, возможно, вес рыбы указан на этикетке готового или сырого продукта.

Если же вы желаете заказать рыбное блюдо в предприятиях общественного питания, то вся «раскладка» присутствует в меню.

А вот стандартная порция суши, сашими или же один ролл содержат около шестидесяти граммов рыбы.

И опять же, не стоит рисковать беременным женщинам, употребляя рыбу в сыром необработанном виде.

Берегите себя и здоровье своих близких»

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