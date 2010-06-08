В Ивано-Франковске - отравления некачественной едой

В Ивано-Франковскую инфекционную областную больницу 7 июня с предварительным диагнозом “пищевая токсикоинфекция” госпитализированы 17 человек, в том числе 5 детей (граждане Республики Польша), которые 6 июня в составе туристической группы из 45 человек посещали г. Каменец-Подольский Хмельницкой области, где ели пищу быстрого приготовления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалистами областных СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.