Мед опасен для детей младше 1-го года

Эксперты предупреждают: родители не должны давать ребенку мед, иначе он рискует заболеть детским ботулизмом. Ботулизм – это токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы. Оно развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих ботулотоксин, вырабатываемый палочкой Clostridium botulinum. Ботулотоксин поражает спинной мозг, вследствие чего развивается прогрессирующая острая дыхательная недостаточность.

Ученые говорят, что споры палочки способны случайно попасть в мед и в организме привести к выработке токсина. Считается, что мед безопасен для детей старше одного года, а желудочно-кишечный тракт более маленьких детей не приспособлен и недостаточно развит для того, чтобы можно бороться с бактерией Clostridium botulinum.

Сэм Монтель из Агентства по пищевым стандартам заявляет: "Примерно в первые шесть месяцев жизни детям нужно только молоко, однако некоторые родители не могут справиться с желанием дать ребенку мед, дабы помочь при кашле. Также когда ребенок перейдет на твердую пищу, нет необходимости ему подслащать все блюда, ведь это может привести к проблемам с зубами".

Доктор Кэти Грант из Агентства здравоохранения отмечает: "Несмотря на то, что детский ботулизм не так широко распространен, это очень серьезное заболевание, которое помимо проблем с дыханием приводит к мышечной слабости. Так что, большинство детей нуждается в госпитализации. Конечно, не у всех детей, попробовавших мед, разовьется ботулизм. Но из-за связи с этой инфекцией детям младше года нельзя ни в коем случае давать мед, даже обмазывая соску или растворяя в молоке".

newsland.ru