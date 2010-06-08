В Индонезии во время религиозного обряда погибли 12 детей

В Индонезии в результате обрыва подвесного моста погибли 12 детей, принимавших участие в церемонии отведения несчастья.

Как передает РИА Новости, инцидент произошел в небольшой индонезийской деревушке на острове Суматра в воскресенье, 6 июня.

"На подвесном мосту собрались около 37 детей в тот момент, когда он обрушился, и они (дети) упали в реку", - сообщил представитель местных властей Ибну ХАСИМ.

Спасателям удалось вытащить из воды 25 детей, они получили легкие травмы. Оставшихся 12 детей, старшему из которых не было и 12 лет, спасти не удалось - их унесло быстрым течением вниз по реке.

Решение о проведении церемонии отведения несчастья было принято после вспышки кори в этом районе.

"Взрослые в этот момент совершали приношения, бросая цыплят в воды реки", - сказал И.ХАСИМ.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.