Чудеса ГМО: в США вывели картошку с запахом масла
Имеет вдвое меньше калорий
«Диетическая картошка», которая по сравнению с обычными сортами имеет вдвое меньше калорий, появилась в США.
Пять лет назад американская компания, пропагандирующая на рынке картофеля эксклюзивный сорт с романтическим названием «Вивальди», позиционировала его как овощ, выведенный только лишь ради необыкновенного запаха, чем-то похожего на запах свежего сливочного масла.
Недавно обычное изучение на предмет содержания полезных элементов в картофеле этого сорта обнаружило, что он содержит в три раза меньшее количество углеводов.
Лабораторные исследования показали, что в среднем картофель этого сорта содержит на 26% меньше углеводов и на 33% меньше калорий по сравнению с другими.
На выведение сорта ушло 9 лет.