Чудеса ГМО: в США вывели картошку с запахом масла

«Диетическая картошка», которая по сравнению с обычными сортами имеет вдвое меньше калорий, появилась в США.

Пять лет назад американская компания, пропагандирующая на рынке картофеля эксклюзивный сорт с романтическим названием «Вивальди», позиционировала его как овощ, выведенный только лишь ради необыкновенного запаха, чем-то похожего на запах свежего сливочного масла.

Недавно обычное изучение на предмет содержания полезных элементов в картофеле этого сорта обнаружило, что он содержит в три раза меньшее количество углеводов.

Лабораторные исследования показали, что в среднем картофель этого сорта содержит на 26% меньше углеводов и на 33% меньше калорий по сравнению с другими.

На выведение сорта ушло 9 лет.

www.rosbalt.ru