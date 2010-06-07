В Харькове погиб полуторогодовалый ребенок, выпав с балкона

В результате несчастного случая, который произошел в Октябрьском районе Харькова, погиб полуторагодовалый мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей ГУ МЧС в Харьковской области, 5 июня в милицию поступило сообщение о том, что в реанимацию одной из больниц Харькова с диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма” в тяжелом состоянии был госпитализирован полуторагодовалый мальчик. Работники милиции установили, что ребенок, находясь без присмотра взрослых, упал с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже. Около 15.00 от полученных травм ребенок умер в больнице.

В отношении 24-летней матери умершего ребенка составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).