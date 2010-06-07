Хмельнитчина: каждый пятый курит с 12 лет

По данным выборочного исследования условий жизни домохозяйств области, на Хмельнитчине почти каждый пятый житель курит в возрасте 12 лет и старше.

Об этом УНИАН сообщила первый заместитель начальника Главного управления статистики в области Людмила Хамская.

По ее словам, более трети сообщили, что курят от 1 до 10 лет, а каждый второй курит уже более 16 лет. Причем два курильщика из пяти выкуривают за сутки по 16 сигарет и более.

Она добавила, что городская семья на табачные изделия в среднем ежемесячно тратит 40 грн.

"Если в расходы на табак добавить еще и расходы на алкоголь, то эта сумма на 29 гривен превысит ежемесячные расходы семей области на отдых и культуру и на 6 гривен меньше расходов на здравоохранение. Поэтому и получается, что в ущерб здоровью мы почему тратим больше средств, чем на его сохранение и на духовное развитие личности ", - резюмировала Л.Хамская.