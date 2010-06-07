Тараканы делятся информацией о том, где лежит еда

Тараканы передают друг другу информацию о том, где лежит вкусная еда, при помощи некоего химического обмена, полагают британские ученые.

Кроме того, эти насекомые могут принимать коллективные решения по поводу источников пищи; считают специалисты из Колледжа Королевы Марии, входящего в структуру Лондонского университета.

Результатами исследования ученые делятся на страницах журнала "Поведенческая экология и социобиология". Выводы ученых позволяют лучше понять природные механизмы, благодаря которым люди нередко обнаруживают огромные скопления тараканов на своих кухнях по ночам, передает сайт британской телерадиокорпорации Би-Би-Си.

Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о том, что насекомые общаются друг с другом, ученые провели тест, в ходе которого предложили тараканам пищу на выбор. Их выпустили на небольшую арену, на которой было два идентичных источника пищи, и если бы они не общались, то, скорее всего, разбились бы на две равные группы.

Однако большинство голодных тараканов устремились к одному куску пищи, тогда как второй остался практически нетронутым. Кроме того, наблюдая за отдельными особями, экспериментаторы заметили: чем больше тараканов собираются у одного источника пищи, тем дольше каждый из них останется у этого источника.

"Мы не знаем, как они общаются, но понимаем, что они используют химические вещества, - говорит доктор наук Матье ЛИХОРЕ. - И это наш следующий шаг: определить те вещества, которыми они пользуются. Эти наблюдения велись параллельно с математическим моделированием, которое свидетельствует: тараканы общаются друг с другом, контактируют в тот момент, когда уже находятся у источника пищи".

Ученый считает, что тараканы подают друг другу сигналы при помощи "феромона питания" - некоего вещества, которое, возможно, содержится в их слюне, либо при помощи углеводорода, вырабатываемого их организмами.

По мнению ученых, исследования в этой сфере могут способствовать производству феромона питания. Его можно будет использовать в борьбе с насекомыми, при помощи которого инсектицидные препараты и ловушки для тараканов станут более эффективными.