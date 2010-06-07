Херсонщина: женщина после укуса гадюки попала в реанимацию

В Херсонской области 46-летняя женщина после укуса гадюки попала в реанимацию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 6 июня в селе Змеевка Бериславского района женщина наступила на гадюку. В 18.10 пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение центральной районной больницы. Состояние пострадавшей удовлетворительное.