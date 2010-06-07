Нужно 15 тыс грн для 3-летнего мальчика, больного раком!

У трехлетнего Семена Рыбакова - злокачественная опухоль внечеревной полости. Мальчик лечится в Харьковской областной больнице № 1. Украинские врачи не могут определить, где именно находится опухоль - в Украине нет соответствующего оборудования. Поэтому Семену необходимо обследоваться в Москве - чтобы установить точную локализацию опухоли и назначить правильное лечение. Только тогда Семен получит реальные шансы на выздоровление! На поездку в Москву нужны 15 000 гривен. Мама Семена - в декретном отпуске, папа сейчас без работы. И самим им просто не справиться. Помогите Семену выздороветь!

После трех курсов химиотерапии и пребывания в больнице Семен перестал улыбаться. Совсем. Помогите мальчику выздороветь и снова радоваться жизни!

Тел. мамы Оксаны: 099-063-92-43

Реквизиты для оказания помощи:

ПриватБанк

Номер счета: 29244825509100

МФО: 305299

ЕГРПОУ: 14360570

Номер карты получателя: 4627085824379644

Получатель: Рыбаков Евгений Валерьевич

Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение сына Рыбакова Семена