На четырех пляжах Одессы разрешено купаться в море

В Одессе на 4 пляжах разрешено морское водопользование.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, с 4 июня морское водопользование разрешено на пляжах Ланжерон, Отрада, Дельфин и Лузановка.

Все еще остается неудовлетворительным качество морских вод в акваториях пляжей южной зоны Одессы: Аркадия, Чайка, Курортный, Золотой берег.

Эпидемическая ситуация в городе стабильная, инфекционная заболеваемость регистрируется на сезонном уровне. Ежедневный мониторинг качества морской воды на указанных пляжах продолжается.

Как сообщал УНИАН, 1 июня из-за попадания в море неочищенных стоков СЭС временно запретила морское водопользование на городских пляжах Одессы.