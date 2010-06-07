Черкащина: открыт памятник общественной больнице

Памятный знак в честь основателей и продолжателей развития общественной медицины торжественно открыли возле Городищенской центральной районной больницы Черкасской области. Для сооружения памятника Хлыстунивское карьероуправление подарило два гранитных камня.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, в следующем году будет отмечаться 150 лет, как в Городище появилась общественно-собственническая больница. Тогда владелица имения Елизавета Воронцова пожертвовала жителям Городища и Мошнов 30 000 рублей, чтобы община давала их в долг под 6 процентов и с доходов содержала больницу.