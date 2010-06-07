В Украине введут программу развития сельских аптек

Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств рассматривает возможность создать и претворить в жизнь специальную Программу для развития сельских аптечных учреждений, сообщили УНИАН в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Акцентируется внимание на важности обеспечения сельского населения медицинскими препаратами. Однако, на первом месте как для государственных органов, так и для всех работников фармотрасли должно быть здоровье пациента, поэтому торговля рецептурными препаратами в аптечных киосках является недопустимой, и оправдывается желанием обеспечить физическую доступность населения к лекарственным средствам.

По сообщению Гослекинспекции, в Украине уже решена проблема физической доступности населения к лекарственным средствам. Теперь самое важное задача обеспечения хранения высокого качества лекарственного средства при производстве и на всем пути лекарственного средства от производителя к пациенту, включая его транспортировку, хранение и реализацию.

Сегодня каждый желающий может предложить внесение изменений в любого нормативного акта: