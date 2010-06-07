В Харькове подпольно производили сильнодействующие лекарства

СБУ совместно с работниками таможни и пограничниками ликвидирован канал контрабандного перемещения через государственную границу Украины сильнодействующих медицинских веществ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что в Харькове двое местных жителей организовали незаконное производство в кустарных условиях сильнодействующих медицинских веществ с целью последующего распространения их на территории Украины, России и Беларуси среди спортсменов и посетителей тренажерных залов. Таблетки фасовались под марками известных фармацевтических препаратов иностранного производства.

Пытаясь наладить контрабандный канал перемещения этих веществ через государственную границу Украины, злоумышленники передали проводниками поезда «Харьков - Калининград» пакет с таблетками и поручили доставить его в Минск.

13 мая во время прохождения таможенного досмотра в пункте пропуска «Хоробичи» Черниговской таможни стражи порядка изъяли у проводников около 4 тысяч таблеток, которые, по заключению экспертов, содержат в своем составе сильнодействующее медицинское вещество – метандиенон. Пакеты с таблетками проводники прятали в нишах железнодорожного вагона.

В ходе последующей проверки сотрудники СБУ установили места производства таблеток и хранения готовой продукции. Во время обыска изъято около 1 миллиона 200 тысяч таблеток с метандиеноном, около 20 тысяч таблеток с нандролоном, 15 кг сырья для их производства, а также большое количество паковочной тары с голографическими знаками. По предварительным оценкам правоохранительных органов, стоимость изъятой продукции на «черном рынке» составляет свыше 4 миллионов гривен.

Следователями СБУ в отношении участников группы возбуждены уголовные дела по признакам ч.2 ст.15 и ч.2 ст.201 (контрабанда сильнодействующих веществ по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступную участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.