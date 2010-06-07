Завтра в Украине - жара

Завтра, 8 июня, в Украине ожидается повышение температуры воздуха до 29-31° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, без осадков, только в Крыму, а днем и в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму, а днем и в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге 16-19°; днем 24-29°, в южной и восточной части до 31°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 24-29°; в Киеве ночью 13-15°, днем - 27-29°.

Сегодня, 7 июня, температура воды в Черном и Азовском морях 20-24°, в Днепре возле Киева 21°.