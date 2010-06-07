В Европе хотят знать всю правду о лекарствах против ожирения

Европейский омбудсмен считает, что Европейское агентство медикаментов должно раскрыть клинические доклады о лекарствах против ожирения.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе омбудсмена ЕС.

Такое решение одобрено омбудсменом Никифоросом ДИАМАНДУРОСОМ на основании жалобы исследователя из Дании в области здравоохранения, который хотел осуществить независимый анализ.

Европейское агентство медикаментов отказало исследователю в доступе к докладам относительно двух медикаментов против ожирения и протоколов исследований, считая, что это может подорвать коммерческие интересы производителя медикаментов.

Во время расследования Европейский омбудсмен изучил соответствующие доклады и протоколы и пришел к выводу, что их раскрытие не будет угрожать коммерческим интересам производителя медикаментов.

В связи с этим омбудсмен рекомендовал агентству раскрыть документы или предоставить более убедительные аргументы, почему эта информация не может стать публичной. Агентство должно ответить омбудсмену до 31 августа этого года.

Европейское агентство медикаментов, расположенное в Лондоне, дает оценку медицинским продуктам, которые появляются на европейском рынке.