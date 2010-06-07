Кофе бодрит? Это - миф

Нельзя сказать, что миллионы людей, которые начинают свой день с чашки кофе, бодрее тех, кто не пьет этот напиток регулярно, пишет The Guardian. Утренняя чашечка кофе лишь восполняет эффект нехватки кофеина, создавшийся за ночь, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neuropsychopharmacology.

"Те, кто регулярно потребляют кофе на работе, но не пьют его в выходные, к воскресенью рискуют почувствовать себя неважно, - отметил Питер Роджерс, руководивший исследованием в Университете Бристоля. - Лучше либо не прекращать, либо покончить с этим раз и навсегда".

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 379 добровольцев, ученые также исследовали, как генетические особенности могут влиять на реакцию, пишет автор статьи Джейкоб Арон.

Те участники эксперимента, которые обычно не употребляли кофе и обладали геном под названием ADORA2A, связанным с паническими атаками, после дозы кофеина испытывали чувство тревоги. При этом любители кофе никакой тревоги не почувствовали - вероятно потому, что регулярное потребление кофе воспитало в них устойчивость к эффекту тревоги, говорится в статье.

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