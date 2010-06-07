89-летний дедушка стал папой уже в четвертый раз

В Армавире в семье ветерана Великой отечественной войны Арамаиса Назарова родился мальчик.

Малыш весом 3700 грамм родился без осложнений и в назначенный срок. При первичном осмотре врачи не обнаружили у него никаких проблем со здоровьем. Мама малыша, 35-летняя Евгения тоже чувствует себя хорошо.

По признанию работников родильного дома, это первый случай в их многолетней практике: разница между родителями малыша составляет 54 года.

Новорожденного уже назвали Артемом, и для «молодого» папы это четвертый ребенок. У Арамаиса Назарова уже есть трое детей, возраст которых 60, 50 и 12 лет.

Между тем, отцовство в солидном возрасте становится все популярнее в том числе и среди знаменитостей. К примеру, у 55-летней голливудской звезды, Кевина Костнера недавно родился седьмой ребенок.

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