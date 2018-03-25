Руководитель проекта фонда Ахметова "Развитие Украины" Дарья Касьянова: более 15 тыс украинских детей ежегодно становятся сиротами

Более 15 тыс. украинских детей ежегодно становятся сиротами. Некоторые из них находят новые семьи на Родине, кто-то за рубежом.

Проблема обездоленных детей для Украины чрезвычайно остра. За ее решение берутся государственные власти, общественные организации.

Мы беседуем с Дарьей Касьяновой, курирующей в Фонде Рината Ахметова «Развитие Украины» проект "Цій дитині потрібна родина":

- Дарья, сколько детей в Украине нуждаются в усыновлении?

- Около 29 тыс.

- Цифра устрашающая…

- Да, особенно если учесть, что ежегодно это число увеличивается на 15 тыс.

- 15 тысяч детей ежегодно теряют семью?! Почему?

- В основном это дети из неблагополучных семей. Ведь сегодня в Украине более 138 тыс. так называемых кризисных, неблагополучных семей. Украинским Законом четко прописано, какие семьи попадают под эту классификацию. И 138 тыс. – это только те, к кому Закон добрался. В реальности их гораздо больше.

- А сколько детей усыновляется?

- Покажу в тенденции: 2007 год – 1784 ребенка нашли новую семью, 2008 – 2066 детей, 2009 – 2 374.

- То есть тенденция обнадеживает?

- Если смотреть только на эти цифры – то да. Благодаря усиленной работе органов власти и общественных организаций количество усыновленных детей растет. К этим цифрам можно добавить и 1895 детей, которые в 2009 году нашли себе семьи в детских домах семейного типа, в приемных семьях, как опекуемые. Но не забывайте о тех 15 тысячах детей из кризисных семей, которые ежегодно пополняют эту «армию»…

- Кто из граждан Украины имеет право усыновить ребенка? Есть ли ограничения по возрасту, семейному положению, материальному достатку?

- Конечно. Законом все эти нюансы четко оговорены. Если хотите узнать подробности – зайдите на наш сайт www.sirotstvy.net. А заодно посмотрите и на лица детей, которым очень нужна помощь, вдруг в сердце что-то дрогнет и в мире хотя бы одного ребенка вновь засияет солнце.

- Часто ли усыновляют украинских детей иностранцы?

- Да, в прошлом году иностранных родителей нашли 2 156 наших детей.

- А здесь есть какие-то ограничения?

- Ребенок, по каким-либо причинам потерявший семью, в течение года может быть усыновлен только украинцами. При условии, что в его здоровье нет каких-то очень серьезных патологий. И только спустя год его могут увидеть иностранцы.

- Отслеживается ли государством судьба ребенка, уехавшего за границу?

- К сожалению, Украина так и не подписала Датскую конвенцию, позволяющую не терять ребенка из виду и после его усыновления иностранцами. Между странами существуют соглашения, договоренности. Вопрос контроля входит в обязанности консула. Но все, что не имеет силу Закона, сами понимаете, выполняется поскольку-постольку.

- То есть ребенок совсем исчезает из поля зрения Украины?

- Я не могу прокомментировать каждый случай усыновления, но в нашей практике работы есть такой случай: мы долго искали родителей девочке с серьезными проблемами в здоровье. Порок сердца, атрофированы мышцы… Она сирота с рождения, все шесть лет ее жизни. Но на седьмом году жизни судьба улыбнулась ей, и девочка уехала в Америку. И связь со своим детским домом не потеряла: она сама и ее родители часто созваниваются с директором интерната, пишут письма.

- Дети какого возраста усыновляются охотнее всего?

- Маленькие, конечно. Но это не значит, что тем, кому исполнилось шесть и более лет, должны смириться со своей горькой участью. У нас есть примеры усыновления детей 10, 14 лет. Никогда не нужно терять надежду. И тем более - отворачиваться от этой проблемы, делать вид, что ее не существует.

Чужих детей действительно не бывает, и чем раньше каждый из нас поймет это, тем спокойнее будет наше будущее. Не нужно забывать, что те 15 тысяч несчастных детей становятся взрослыми. Но с чем приходят они во взрослую жизнь, если их детство – сплошная боль? Наше равнодушие роет нам яму. Подумайте об этом…

Лариса Ковальцова

www.fdu.org.ua