Холодная вода снимает боль в суставах

Зачем нужны криогидротерапия при артрозах и артритах, рассказывает доктор медицинских наук, врач-кинезитерапевт Сергей Бубновский.

Когда болит спина или суставы, лучшим местным обезболивающим становится холод. В ответ на холод, наше тело начинает отдавать тепло, усиливая кроввообращение. Благодаря этому уменьшается боль. Причем, как после упражнений, так и из-за резкого движения, вызвавшего боль, например, в пояснице. Время холодового воздействия должно быть небольшим - от 3 до10 минут, не больше.

Благодаря воздействию холодной воды (особенно после сауны или бани) гораздо лучше и безопаснее растягиваются связки и мышцы. Кроме того, холодная вода снижает температуру тела в области воспаленных мышц, восстанавливая микроциркуляцию больных тканей организма.

Не говоря уж о том, что холодная вода повышает иммунитет. Именно поэтому Сергей Бубновский рекомендует каждый день принимать краткосрочную холодную ванную, погружаясь с воду с головой буквально на 5-10 секунд.

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