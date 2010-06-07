В стаканах McDonald's со Шреком нашли ядовитый металл

Рисунки на темы мультфильмов о Шреке на стаканах, продающихся в McDonald`s по всем США, были сделаны при помощи опасного для здоровья металла кадмия. Об этом сообщает Associated Press. Компания вынуждена была приостановить продажу 12 миллионов стаканов.

Стаканчики, выпускавшиеся с четырьмя разными вариантами рисунка, продавались за два доллара во время кампании продвижения мультфильма "Шрек навсегда". На рисунках изображены Шрек, Кот в сапогах, принцесса Фиона и Осел.

Согласно исследованию американской Комиссии по безопасности потребительской продукции (CPSC), использование стаканов грозит нанести серьезный вред здоровью. Кадмий является канцерогеном, который также может вызывать размягчение костей и проблемы с почками.

В данном случае последствия для здоровья могут быть вызваны попаданием кадмия на руки детей, а затем и внутрь организма, если ребенок не вымоет руки и засунет палец в рот.

Представители CPSC отмечают, что на стаканы попали очень небольшие дозы кадмия, которые незначительно превосходят допустимые уровни. Однако регуляторы и компания все-таки решили отозвать продукцию, которая потенциально является опасной.

Согласно программе продвижения, стаканы должны были продаваться с 21 мая (даты премьеры фильма в кинотеатрах) до конца июня. За время кампании было продано около 7 миллионов стаканов.

CPSC впервые проявила беспокойство по поводу содержания кадмия в детских товарах еще в январе 2010 года, когда вредный металл был обнаружен в украшениях для детей. Некоторые товары содержали до 91 процента ядовитого компонента.

newsland.ru