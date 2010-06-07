Подземный взрыв в Ивано-Франковске: пострадали двое детей

В Ивано-Франковске в результате взрыва в подземных коммуникационных сооружениях (на теплотрассе) пострадали двое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, взрыв газовоздушной смеси (неизвестного происхождения) с выбросом пламени на поверхность через люки 3 коммуникационных шахт произошел вчера в 16.40 по ул. Химиков, 4, вблизи пятиэтажного дома.

В результате взрыва пострадали двое детей (2005 р.н.), которые находились на улице возле коммуникационного люка. Они были направлены в детскую больницу в шоковом состоянии. После медицинского обзора один ребенок с травмами средней тяжести госпитализирован.

Взрывом в одном подъезде пятиэтажного жилого дома повреждены окна с первого по четвертый этаж.

Причина взрыва устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС у Ивано-Франковской области.