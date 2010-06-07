Британка рожала ребенка 20 дней

Появившийся на свет малыш весил всего около полукилограмма. Роды у 17-летней Эми Бак начались, когда она находилась на пятом с половиной месяце беременности, сообщает Daily Mail. 4 мая прошлого года ее положили в Королевскую клинику в Ланкастере. В итоге, после трех недель мучений на свет появился младенец весом всего в 1 фунт и 3 унции (около полукилограмма).

Малыша немедленно поместили в реанимацию больницы Манчестера. Ему пришлось пройти экстренный курс лечения заболевания легких. К счастью, медикам удалось выходить его, и свой первый день рождения Дениэл встретил уже с вполне приличным весом в 7 килограммов.

Как рассказала его мама, мальчик обладает отменным аппетитом.Кормить его грудью Эми смогла только когда ему исполнилось четыре месяца, и с тех пор он быстро прибавляет в весе. Дениэл умеет все, что положено детям его возраста. Правда, он отстает от сверстников по количеству зубов: их у него пока два.

— Средняя продолжительность родов составляет около 12 часов. Если женщина рожает впервые, это время может увеличиться до двух суток, — сказал пресс-секретарь Королевского колледжа акушеров и гинекологов. – Боле продолжительные роды крайне редки. Но трехнедельные схватки, бесспорно, можно считать сенсацией.

deti.mail.ru