Жидкая диета – эффективный метод похудения

Желание избавиться от лишних килограммов заставляет нас пробовать на себе новые диеты. Результаты одних - радуют, других – не ощутимы. В этой статье мы расскажем вам об одной необычной диете, основывающейся на употреблении только жидкой пищи. Как утверждают разработчики данной методики за две недели можно избавиться от шести килограммов лишнего веса.

Главный принцип диеты, основывается на употреблении только жидкой пищи. Вам в течение двух недель следует употреблять фруктовые и овощные соки, разбавленные водой, чай, кофе, молоко, кефир, мясные бульоны. Во время диеты в желудок не поступает твердой пищи, способной растягивать его, поэтому постепенно его объемы будут уменьшаться. В будущем вы сможете наедаться небольшими порциями еды, что позволит вам сохранить полученный вес.

Кроме потери объемов, благодаря употреблению большого количества жидкости, диета помогает очистить организм от шлаков. Так как во время диеты усиливаются мочегонные процессы, то увлекаться на длительное время данной диетой не рекомендуется. Также существует риск, что организм в будущем откажется переваривать твердую пищу. Оптимальный срок проведения диеты от семи до четырнадцати дней.

Итак, как и в кремлевской диете в жидкой необходимо ориентироваться на количество очков употребляемой пищи. В этой диете максимальное их число не должно превышать 130. На протяжении всей диеты вы можете употреблять следующие жидкие продукты: овсяный отвар – один стакан приравнивается к пяти балам; овощной сок наполовину разбавленный водой – один стакан равен десяти очкам; фруктовый сок также разбавленный водой, только в этом случае сока должно быть не более трети стакана – равняется двадцати очкам; молоко жирностью не более двух процентов – стакан приравнивается к двадцати очкам; компот – стакан равен пяти очкам; кефир – стакан равен десяти очкам; разбавленный мясной бульон – стакан приравнивается к двадцати очкам.

Жидкую диету можно использовать в качестве подготовки для более продолжительного периода похудения. Соблюдая диету, следует помнить о том, что максимальное количество употребляемой жидкости не должно превышать трех литров в сутки.

Если вы собираетесь следовать диете более недели, то с началом следующей вам на ужин следует употреблять салат из свежей капусты, свеклы и моркови, которые заправляются небольшим количеством любого растительного масла.

Немаловажно и правильно «выйти» из диеты: первый день вы можете съесть небольшую порцию вареных овощей; второй день помимо отварных овощей разрешается съесть скромную порцию жидкой каши и ломтик хлеба; третий день вы можете переходить на привычное питание, исключив из рациона жирные продукты.

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