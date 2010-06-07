Как улучшить самочувствие пожилых людей

Британские исследователи пришли к выводу, что физический контакт может значительно улучшить самочувствие и состояние здоровья пожилых людей, пишет The Daily Telegraph.

Такой вывод сделала независимый психолог Хани Лангкастер-Джеймс по итогам опроса более чем трех тысяч человек, проведенного компанией рыночных исследований OnePoll для благотворительной организации Abbeyfield.

Как показал опрос, более четверти респондентов никогда не держали за руку бабушку или дедушку, при этом почти пятая их часть назвала именно этих умерших родственников, отвечая на вопрос, чью руку им хотелось бы подержать больше всего. Почти половина участников исследования старше 55 лет на тот же вопрос ответили, что это был бы один из скончавшихся родителей.

По словам Лангкастер-Джеймс, это свидетельствует о том, что многие люди недооценивают важность физического контакта с пожилыми людьми. Как пояснила психолог, для молодых людей держаться за руки – как правило, проявление романтических отношений. Такая установка мешает им взять за руку пожилого родственника.

В то же время, этот элементарный физический контакт значительно повышает физическое и эмоциональное благополучие пожилых людей, помогая им избежать ощущения социальной изоляции и собственной ненужности. Это, в свою очередь, снижает риск развития депрессии, утяжеляющей течение других заболеваний и требующей приема дополнительных, зачастую весьма токсичных лекарств.

На основании полученных данных ученые порекомендовали всем людям при любой возможности брать за руки своих пожилых родственников и знакомых.

medportal.ru